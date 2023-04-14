ظهور مجموعة الربيع والصيف للمصمم جيانلوكا سايتو من ميلانو

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - تعتبر مجموعة الربيع / الصيف للمصمم الشاب جيانلوكا سايتو من ميلانو، والمعروضة في روما في متجر دجلي إيفيتو نقطة مرجعية لأبحاث الموضة في العاصمة، فهي مزيج مدروس من الأقمشة الفاخرة والتقنية التي توازن بين الأزياء الراقية والملابس الجاهزة.



ويتم في هذه المجموعة، معايرة التناوب بين الملابس النهارية المنظمة وفساتين الكوكتيل، مما يجعل التنوع سمة مميزة لها، وتجمع بين التنفيذ الخبير والملاءمة المثالية.



عمل سايتو على أقمشة فاخرة، مثل الأورجانزا والحرير والتول المزينة بمطرزات مخصصة، مما يجعلها تتعايش مع المواد التقنية، لتحويل الملابس إلى قطع أنيقة يمكن ارتداؤها في أي مناسبة، لتعكس التوازن بين الرقي والسهولة.



وتضم المجموعة الجونلات الطويلة أو المتوسطة، والبلوزات المرسومة بالليزر، والمعاطف المصقولة، والقمصان الرشيقة، والفساتين الفضفاضة والأنسجة الرقيقة التي تنبض بالحياة. (أنسامد).





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