عودة أسبوع ميلانو للتصميم والموضة

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - يعود أسبوع ميلانو مودا ديزاين للظهور مرة اخرى في الفترة من 17 إلى 23 ابريل 2023 ويشارك به 30 علامة تجارية.



ويعتبر هذا الحدث الأهم في مجال الدمج بين الموضة والتصميم خاصة بالنسبة للازياء المنزلية التي تقدمها بيوت الازياء.



وسيعقد بالتزامن مع صالوني ديل موبيل و يقدم 15 عرضاً للأزياء المنزلية بالإضافة إلى 41 حدثاً بعضها ذو طبيعة ثقافية ومعظمها مفتوح لمشاركة الجمهور.



ويقول كارلو كاباسا رئيس الغرفة الوطنية للازياء الايطالية إن هذا الحدث يؤكد مرة اخرى علي أهمية ميلانو كمركز للابداع والتخطيط لأنها قادرة على جذب الجمهور للتركيز على شعار "صنع في إيطاليا".



أضاف أن الأزياء والتصميم الإيطالي اللذان يجتمعان هنا يلعبان دوراً اساسياً في تحديد الثقافة البصرية المعاصرة وفي تحديد أسلوب حياة مبتكر بما يتوافق مع متطلبات العصر. (أنسامد).





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