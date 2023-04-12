الإيطالية ماريا كيوري تطلق مجموعة الكبسولة "ديورجولد"

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - لطالما شكل الذهب رمزا مشرقا لإبداعات دار "ديور" الفرنسية للازياء .



فالموسم تلو الآخر، تكرس الإيطالية"ماريا جراتسيا كيوري" المدير إبداعي ل "ديور" هذه الأسس الفريدة والقيمة بالنسبة إلى الدار، مع مجموعة الكبسولة "ديورجولد"، المؤلفة من تصاميم خالدة لـ"ديور" والمزينة بلمسات ساحرة.



تتوافر هذه التصاميم الاستثنائية - من فساتين إلى قمصان - ضمن لوحة من الألوان المتألقة، تتراوح ما بين الأزرق المعدني إلى الذهبي.وتظهر هذه النغمات الزاهية على الفساتين الطويلة الرومانسية والتنانير المتوسطة، المصنوعة من التول والدانتيل، أو من قطن الجاكار لوركس.



كما أُعيد تصميم الحقائب، على غرار حقيبة "لايدي دي لايت" أو "ديور بوك توت" بألوان ناعمة، في حين تزينت حقيبتا "لايدي ديور" والإصدار الجديد منها "دي جوي" بلمسة نهائية متعددة الألوان. كما تتزين الأحذية، على غرار حذاءي "جاديور" و"دي كونكت" الرياضي، بلمسة رقي بفضل الزخارف الذهبية . (أنسامد).





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