الإيطالية ماريا كيوري تطلق مجموعة الكبسولة "ديورجولد"

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. موضة
  3. الإيطالية ماريا كيوري تطلق مجموعة الكبسولة "ديورجولد"

الإيطالية ماريا كيوري تطلق مجموعة الكبسولة "ديورجولد"

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 12 - روما - لطالما شكل الذهب رمزا مشرقا لإبداعات دار "ديور" الفرنسية للازياء .

فالموسم تلو الآخر، تكرس الإيطالية"ماريا جراتسيا كيوري" المدير إبداعي ل "ديور" هذه الأسس الفريدة والقيمة بالنسبة إلى الدار، مع مجموعة الكبسولة "ديورجولد"، المؤلفة من تصاميم خالدة لـ"ديور" والمزينة بلمسات ساحرة.

تتوافر هذه التصاميم الاستثنائية - من فساتين إلى قمصان - ضمن لوحة من الألوان المتألقة، تتراوح ما بين الأزرق المعدني إلى الذهبي.وتظهر هذه النغمات الزاهية على الفساتين الطويلة الرومانسية والتنانير المتوسطة، المصنوعة من التول والدانتيل، أو من قطن الجاكار لوركس.

كما أُعيد تصميم الحقائب، على غرار حقيبة "لايدي دي لايت" أو "ديور بوك توت" بألوان ناعمة، في حين تزينت حقيبتا "لايدي ديور" والإصدار الجديد منها "دي جوي" بلمسة نهائية متعددة الألوان. كما تتزين الأحذية، على غرار حذاءي "جاديور" و"دي كونكت" الرياضي، بلمسة رقي بفضل الزخارف الذهبية . (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط