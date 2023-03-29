إيطاليا:وكالة عارضات الأزياء Imperfecta للنساء غير الكاملات

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. موضة
  3. إيطاليا:وكالة عارضات الأزياء Imperfecta للنساء غير الكاملات

إيطاليا:وكالة عارضات الأزياء Imperfecta للنساء غير الكاملات

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 29 - روما - وُلدت وكالة عارضات الأزياء Imperfecta، التي أسسها كارلوتا جانكاني في عام 2020 كمشروع علي إنستجرام في أيام الحظر بسبب وباء كورونا لتسليط الضوء على النساء العاديات وعيوب اجسادهن، وتحولت إلى وكالة عرض أزياء تهدف إلى إعادة التعريف بمفاهيم الجمال في إيطاليا.

تكونت الوكالة من طاقم كبير من العارضات الذين يتحدون معايير الصناعة المحددة مسبقا للجمال.

تضم الوكالة عارضات من جميع الأحجام والأعمار،وبعضهن تعانين من إعاقات أو حالات طبية مثل الثعلبة أو البهاق، والندوب الظاهرة أو الأطراف المفقودة.

وتوجد مثل هذه الوكالات في أماكن أخرى في أوروبا والولايات المتحدة.

تعد هذه الوكالة الأولى في إيطاليا، ولديها الآن أكثر من " 100 عارضة ملهمة"، واللاتي بفضل هذه المبادرة شاركن في الإعلانات التجارية التلفزيونية، وحملات التوعية بالتعاون مع العلامات التجارية المشهورة محليا وعالميا، وقدمن عرضا للمجلات والمصورين المشهورين، كما سرن على منصات العرض في أسبوع الموضة في ميلانو بفضل النجاح الذي تحقق.

وفي الذكرى السنوية الأولى لانشاء الوكالة، اجريت جلسة تصوير بعنوان "التنوع هو الجمال" مع بعض الفنانين مثل: العارضة والانفلونسر فاليريا سيتشي، المتحدثة باسم جيل كامل من عارضات الأزياء لم يتم تمثيله في الإعلام؛ وعارضة الأزياء أندرا بيانكا رادوليسكو، التي بترت ساقها؛ والممثلة وفرانشيسكا بروني إركول التى تمثل الوزن الكبير؛ ونموذج ضعف البصر والألبينية أو عدو الشمس الشابة لوسيا ديلا راتا؛ وفاطمة منيلا عارضة أزياء مصابة بمتلازمة داون. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط