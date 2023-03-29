إيطاليا:وكالة عارضات الأزياء Imperfecta للنساء غير الكاملات

(أنسامد) - مارس 29 - روما - وُلدت وكالة عارضات الأزياء Imperfecta، التي أسسها كارلوتا جانكاني في عام 2020 كمشروع علي إنستجرام في أيام الحظر بسبب وباء كورونا لتسليط الضوء على النساء العاديات وعيوب اجسادهن، وتحولت إلى وكالة عرض أزياء تهدف إلى إعادة التعريف بمفاهيم الجمال في إيطاليا.



تكونت الوكالة من طاقم كبير من العارضات الذين يتحدون معايير الصناعة المحددة مسبقا للجمال.



تضم الوكالة عارضات من جميع الأحجام والأعمار،وبعضهن تعانين من إعاقات أو حالات طبية مثل الثعلبة أو البهاق، والندوب الظاهرة أو الأطراف المفقودة.



وتوجد مثل هذه الوكالات في أماكن أخرى في أوروبا والولايات المتحدة.



تعد هذه الوكالة الأولى في إيطاليا، ولديها الآن أكثر من " 100 عارضة ملهمة"، واللاتي بفضل هذه المبادرة شاركن في الإعلانات التجارية التلفزيونية، وحملات التوعية بالتعاون مع العلامات التجارية المشهورة محليا وعالميا، وقدمن عرضا للمجلات والمصورين المشهورين، كما سرن على منصات العرض في أسبوع الموضة في ميلانو بفضل النجاح الذي تحقق.



وفي الذكرى السنوية الأولى لانشاء الوكالة، اجريت جلسة تصوير بعنوان "التنوع هو الجمال" مع بعض الفنانين مثل: العارضة والانفلونسر فاليريا سيتشي، المتحدثة باسم جيل كامل من عارضات الأزياء لم يتم تمثيله في الإعلام؛ وعارضة الأزياء أندرا بيانكا رادوليسكو، التي بترت ساقها؛ والممثلة وفرانشيسكا بروني إركول التى تمثل الوزن الكبير؛ ونموذج ضعف البصر والألبينية أو عدو الشمس الشابة لوسيا ديلا راتا؛ وفاطمة منيلا عارضة أزياء مصابة بمتلازمة داون. (أنسامد).





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