أسبوع الزفاف في روما : عودة الفساتين الرومانسية من الدانتيل

(أنسامد) - مارس 28 - روما - ظهرت الاتجاهات الرئيسية لفساتين الزفاف خلال الأيام الثلاثة لأسبوع الزفاف في روما، وهي النسخة الرابعة من الحدث المخصص لعالم العرائس والإكسسوارات والاحتفالات التي أنشأها المدير الهولندي أندرو لوكمان في فييرا دي روما و التي انتهت يوم امس.



قدمت فساتين الزفاف ذات الخطوط الأساسية والراقية مع التصاميم الرفيعة والهياكل المحددة من الكريب الذي يلف الجسم بطريقة ناعمة، وتترك التفاصيل الإضافية للذوق الشخصي، مما يسمح للعرائس باختيار فساتينهن واضافة بفاصيل وإكسسوارات خاصة بهن منتهي الحرية.



كما ظهر الاتجاه الرومانسي الجديد، حيث عودة فساتين الاميرات و الحوريات ، فمعظمها من التل، المخصب بتطبيقات الأزهار وقبل كل شيء الدانتيل لمزيد من الأناقة،بالاضافة الي الاهتمام الكبير بالأكمام وذيل الفستان الطويل جدا في جميع الموديلات. (أنسامد).





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