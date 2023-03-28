أسبوع الزفاف في روما : عودة الفساتين الرومانسية من الدانتيل
قدمت فساتين الزفاف ذات الخطوط الأساسية والراقية مع التصاميم الرفيعة والهياكل المحددة من الكريب الذي يلف الجسم بطريقة ناعمة، وتترك التفاصيل الإضافية للذوق الشخصي، مما يسمح للعرائس باختيار فساتينهن واضافة بفاصيل وإكسسوارات خاصة بهن منتهي الحرية.
كما ظهر الاتجاه الرومانسي الجديد، حيث عودة فساتين الاميرات و الحوريات ، فمعظمها من التل، المخصب بتطبيقات الأزهار وقبل كل شيء الدانتيل لمزيد من الأناقة،بالاضافة الي الاهتمام الكبير بالأكمام وذيل الفستان الطويل جدا في جميع الموديلات. (أنسامد).