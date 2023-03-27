إيطاليا:دارفيندي ضيف ملتقى أزياء بيتي أومو

(أنسامد) - مارس 27 - روما - ستكون دار الأزياء الإيطالية "فيندي" الضيف الخاص لملتقى الأزياء "بيتي أومو 104"، المقرر إقامته في الفترة من 13 إلى 16 يونيو القادم في مدينة فلورنسا الإيطالية.



وستقدم فيندي، مجموعة أزياء ربيع وصيف 2024 للرجال مع عرض أزياء خاص بعد ظهر يوم 15 يونيو في مصنع فيندي، قطب التميز للدار الذي يقع في قلب ريف توسكانا في كابانوتشيا، في ضواحي فلورنسا.



تم الاتفاق على الحضور الخاص لدار أزياء فيندي في فعاليات "بيتي" مع "بيتي إيماجين" والغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية.



وذكر بيان صحفي صادر عن بيتي، أن فيندي ستعود لتقديم عروض الأزياء في أسبوع الموضة في ميلانو بدءًا من مجموعة الرجال في يناير 2024 لموسمى خريف وشتاء 2024-2025. (أنسامد).





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