طوابير الشباب في افتتاح متجر Shein في تورينو

(أنسامد) - مارس 26 - روما - تم افتتاح متجر العلامة التجارية الصينية للأزياء فائقة السرعة Shein في تورينو في الفترة من 22 إلى 26 مارس، والتي تحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا ويحبها الشباب وغالبا ما يتم اعتبارها كرمز للأزياء غير المستدامة.



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من مكاتب Shein، يصلون إلى العملاء في أكثر من 150 دولة، وعلى عكس منتقديهم، يعتبرون أنفسهم ملتزمين جدا بالاستدامة بالإضافة إلى الشمول من خلال مجموعات لجميع الأذواق، مع انفتاحها على المواهب والتصاميم الشابة الذين يتعاونون معها كثيرا.



تعتبر العلامة التجارية الصينية نموذجا للعمل الرائد. ومن خلال التحليل في الوقت الفعلي لاتجاهات الموضة، يبدأ إنتاج المنتجات بأعداد صغيرة، وإذا كانت المبيعات جيدة وبالتالي يعمل المنتج، يتم زيادة الإنتاج، وإلا يتم إيقافه.



بالإضافة إلى ذلك، باستثناء المنافذ المنبثقة، يتم البيع عبر الإنترنت فقط دون تكاليف المتاجر الفعلية، والتي تقول Shein إنها تخفض التكاليف بنسبة 50٪ مقارنة بالبيع باستخدام نماذج الأعمال التقليدية. (أنسامد).





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