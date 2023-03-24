إيطاليا: تعاون بوتشيلاتي وسكولا أورافا للتدريب على المجوهرات
سيكون برنامج الماجستير متاحًا في المدرسة، بدعم كامل من Buccellati، إذ سيتضمن دورات مدتها 130 ساعة في 4 تخصصات، من بينها صياغة الذهب، والنقش والإعداد المجهري.
كل ستة أشهر، سيتم اختيار أفضل ستة مواهب سيشاركون في برنامج الماجستير وستقدم لهم الدار - وهي شركة مملوكة بنسبة 100٪ لشركة Richemont- منحة دراسية ووظيفة في مشاغلها.
ومنذ عامين، أنشأت Buccellati دورة تدريبية للنقش على المجوهرات في المدرسة، واليوم يعمل بعض الطلاب الذين تخرجوا من تلك الدورات في مختبرات ميلانو. (أنسامد).