إيطاليا: تعاون بوتشيلاتي وسكولا أورافا للتدريب على المجوهرات

(أنسامد) - مارس 24 - روما - بدأ التعاون بين ماركة المجوهرات الراقية بوتشيلاتي Buccellati وسكولا أورافا امبروزيانا Scuola Orafa Ambrosiana، التي تأسست في عام 1995 لتدريب المتخصصين في عالم المجوهرات.



سيكون برنامج الماجستير متاحًا في المدرسة، بدعم كامل من Buccellati، إذ سيتضمن دورات مدتها 130 ساعة في 4 تخصصات، من بينها صياغة الذهب، والنقش والإعداد المجهري.



كل ستة أشهر، سيتم اختيار أفضل ستة مواهب سيشاركون في برنامج الماجستير وستقدم لهم الدار - وهي شركة مملوكة بنسبة 100٪ لشركة Richemont- منحة دراسية ووظيفة في مشاغلها.



ومنذ عامين، أنشأت Buccellati دورة تدريبية للنقش على المجوهرات في المدرسة، واليوم يعمل بعض الطلاب الذين تخرجوا من تلك الدورات في مختبرات ميلانو. (أنسامد).





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