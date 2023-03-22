جيريمي سكوت يترك منصب المدير الإبداعي لدار الأزياء موسكينو

(أنسامد) - مارس 22 - روما - ترك جيريمي سكوت منصب المدير الإبداعي لدار أزياء والعلامة التجارية الايطالية "دارموسكينو والذي كان يشغله منذ أكتوبر 2013، وفقا لبيان مجموعة "ايفي".



وصرح رئيس المجموعة ماسيمو فيريتي : "أنا محظوظ لأن أتيحت لي الفرصة للعمل مع قوة إبداعية مثل جيريمي سكوت، كما أود أن أشكره على التزامه لمدة عشر سنوات تجاه الدار وعلى إطلاقه رؤية مميزة ومبهجة ستكون إلى الأبد جزءا من تاريخ موسكينو ".



ومن جانبه قال المصمم "هذه السنوات العشر في موسكينو كانت احتفالا رائعا بالإبداع والخيال وأنا فخور حقا بالعمل الذي تركته ورائي ".



مجموعة Aeffe هي شركة دولية في فرع الأزياء والرفاهية وتنشط في إنشاء وإنتاج وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الملابس الجاهزة والأحذية والسلع الجلدية والملابس الداخلية وملابس البحر.



وتأسست العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة موسكينو في عام 1983 على يد فرانكو موسكينو وبرزت في طليعة مشهد الموضة العالمي من خلال التصاميم الساخرة .



وفي عام 2013، تم تعيين جيريمي سكوت مديرا إبداعيا، وحققت العلامة التجارية مستوى جديد من خلال تصميماته الأصلية غير المتوقعة التي خلدت مفاهيم فرانكو موسكينو الأصلية ولكن غُرس فيها رؤية سكوت الفريدة.



تم تقديم المجموعة الأولى التي ابتكرها المصمم الأمريكي في فبراير 2014 بمناسبة خريف وشتاء عامي 14-15 في ميلانو مودا دونا.



(أنسامد).





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