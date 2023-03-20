عرض دار بوتشي 4 مايو في فلورنسا

(أنسامد) - مارس 20 - روما - بعد عام ونصف من ظهورها لأول مرة كمديرة إبداعية لـدار ازياء بوتشي ، قررت كاميلي ميتشيلي عرض مجموعتها الجديدة في فلورنسا في 4 مايو.



ويقام العرض تحت عنوان "عودة إلى الوطن" ويتم من خلاله استكشاف جذور الدار بطريقة جديدة وهو بمثابة تكريماً مستمراً لمؤسسها ، ماركيز إميليو بوتشي.



لم يتم الكشف عن الموقع الذي سيستضيف أول عرض أزياء بوتشي...وستكون الموديلات الصيفية متاحة عبر الإنترنت وفي المحلات اعتبارًا من يوم العرض.



وكان قد تم تقديم المجموعته الأولى لـبوتشي في أبريل 2022 ببرنامج لمدة يومين تضمن جلسة يوغا وعشاء على شاطئ جزيرة كابري ، حيث افتتح ايميليو بوتشي أول متجر له في عام 1951. وكان الموعد الثاني في ديسمبر: ثلاثة أيام في سانت موريتز ، حيث تم الكشف عن مجموعة ملابس للتزلج. (أنسامد).





Ottieni il codice embed