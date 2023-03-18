إيطاليا : عرض أزياء بوتشي في فلورنسا مايو القادم

(أنسامد) - مارس 18 - روما - بعد عام ونصف من ظهورها لأول مرة كمديرة إبداعية لدار الأزياء الإيطالية بوتشي Pucci ، قررت كاميلي ميتشيلي عرض مجموعتها الجديدة في مدينة فلورنسا في 4 مايو القادم.



وتعتبر هذه المجموعة بمثابة "عودة إلى الوطن"، يتم من خلالها استكشاف جذور دار أزياء بوتشي بطريقة جديدة وتكريم مستمر لمؤسسها إميليو بوتشي.



لم يتم حتى الآن الكشف عن الموقع الذي سيستضيف أول عرض أزياء لبوتشي من تصميم كاميلي ميتشيلي، التي تفضل فاعليات الموضة الممتدة على مدار عدة أيام.



تم تقديم مجموعتها الأولى لبوتشي (من مجموعة إل.في.إم.إتش) في أبريل 2022 ببرنامج لمدة يومين تضمن جلسة يوجا وعشاء على شاطئ جزيرة كابري، حيث افتتح إميليو بوتشي أول متجر له في عام 1951.



(أنسامد).





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