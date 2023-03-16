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دي ريجو مالكة العلامة التجارية "بوليس" تحتفل بعيدها الأربعين

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 16 - روما - احتفلت دار دي ريجو المالكة للعلامة التجارية للنظارات "بوليس" والتي توسعت لانتاج الساعات والمجوهرات والمنتجات الجلدية، بعيدها الأربعين.

وقد ظهرت العلامة إلي النور عام 1983 من خلال إنتاج مجموعة من النظارات الشهيرة.

وفي عام 1997 توسعت الدار لإنتاج البارفانات للرجال والسيدات وفي 2003 دخلت مجال الساعات، وفي 2005 المجوهرات والمنتجات الجلدية، ثم في مجال الأزياء في 2011.

من بين العناصر الناجحة للعلامة التجارية، إدخال عدسات عاكسة زرقاء، وهو عنصر مميز دخل في جميع فئات الإكسسوارات وأعيد طرحه أيضًا في أحدث المجموعات.

وتنتشر نظارات "بوليس" في أكثر من 100 دولة، ولديها سوقها المفضل في أوروبا، مع مبيعات مدفوعة من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا والبرتغال.

وفي آسيا، تعد اليابان من بين الأسواق الرائدة، تليها الهند وكوريا وإندونيسيا والصين والإمارات العربية المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. كما حدث مؤخرًا نمو في التوزيع والأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. (أنسامد).

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