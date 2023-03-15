جنيفر لوبيز، سفيرة دولية لدار انتيميسيمي

(أنسامد) - مارس 15 - روما - أعلن مدير دار انتيميسيمي الإيطالية للانجيرى ماتيو فيرونيني، أن جنيفر لوبيز أصبحت السفيرة الدولية للدار.



وأضاف : عندما وقع الاختيار علي لوبيز كنا نفكر في كافة السيدات وتمنينا لهن أن تنلن حياة سعيدة.



ومن جانبها، قالت لوبيز إنها تحب إيطاليا وسكانها والموضة والثقافة والطعام الإيطالي والتاريخ، مضيفة أنها انبهرت بموديلات انتيمسيمي خاصة الدانتيلا الرقيقة المستخدمة في اللانجيري.



وقالت : "أنا فخورة لكوني امرأة انتيميسيمي وأن الدار تري أنني أمثل أفكارهم مثل الحيوية والقوة والثقة.



وتدور الحملة حول يوم من حياة لوبيز وتصويرها خلال يومها وهي تحتسي القهوة في لحظات الاسترخاء أو وهي تغني. (أنسامد).





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