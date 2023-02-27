بوليني تحتفل بذكرى تأسيسها في أسبوع الموضة في ميلانو

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - احتفت العلامة التجارية الإيطالية بوليني بمرور 70 عامًا على إنشائها، بتقديم مجموعة من المنتجات في أسبوع الموضة في ميلانو، والتي عكست نماذج بوليني الأكثر شهرة وعناصرها المميزة.



وشملت المجموعة سلسلة من المنتجات ضمت أحذية كلاسيكية بنعل مصنوع من الجلد، وحذاء مميز تم إطلاقه في أوائل السبعينيات، بالإضافة إلى حذاء Daytona الذي تحول من حذاء بنعل من قطعة واحدة إلى صندل نعل سميك للمناسبات الخاصة أو حذاء برباط عند الكاحل لإطلالة غير رسمية.



وجاء إطلاق هذه التشكيلة مصحوبا بفيديو يحمل عنوان "70 عامًا من الروائع"، في رحلة عبر الزمن لسرد تاريخ الشركة الذي استمر سبعة عقود. (أنسامد).



