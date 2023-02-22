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إيطاليا-موضة: مبيعات بـ 90 مليار يورو لكن النمو سيتباطأ
    (أنسامد) - فبراير 22 - روما - ستعاني كبرى شركات الموضة الإيطالية خلال العام الحالي من تراجع الإيرادات رغم النمو الذي تحقق خلال العامين الماضيين.

    ومن خلال تحليل البيانات المالية الخاصة بحوالي 152 دار أزياء في إيطاليا، يسلط المحللون في شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية "ميديوبانكا" الضوء على عام 2022 لأنه الأكثر إيجابية حيث حققت الشركات نمواً في حجم المبيعات الاسمي عند المستوى الإجمالي بنسبة 20 ٪ (82 مليار يورو ، + 21٪ في عام 2019).

    وبالنسبة لعام 2023 يتوقعون زيادة أخرى في المبيعات ولكن بنسبة 8٪ وهو ما سيجعل إجمالي ايرادات شركات الأزياء الإيطالية الكبرى يصل إلى ما يقرب من 90 مليار يورو، وكل ذلك ضمن سيناريو التباطؤ الاقتصادي الكلي، في سياق أسعار الفائدة التي تتجه نحو الارتفاع مع تباطؤ التوترات التضخمية. (أنسامد).

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