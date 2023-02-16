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إيطاليا:دعوة لدباغة الجلود بمواد صديقة للبيئة
    (أنسامد) - فبراير 16 - روما - اطلق اتحاد الجلود المدبوغة بالمواد النباتية الايطالية الاصلية عدة مبادرات لمعالجة قضية الاستدامة فيما يتعلق بدباغة الجلود بمواد صديقة للبيئة من خلال طبع شعارات علي ارصفة ميلانو .

    واكدت الدراسات التي اجراها الكيميائي جوستافو ادريان ديفو الذي قام بقياس نسبة الكربون من اصل بيولوجي علي المصنوعات الجلدية العثورعلي مشتقات بترولية في العينات التي استخلصها من مدابغ توسكان العشرين بنسبة 95 بالمائة من الكربون مقابل 25 بالمائة في المواد البديلة المستدامة المشتقة من الصبار و الاناناس و التفاح و انواع اخري من النياتات .

    و قد اطلق الاتحاد الحملة في ميلانو من خلال 30 جملة مكتوبة علي الجدران من خلال بصمة اليد تحث لضرورة الامتثال البيئي و الاجتماعي و الصحي و التشريعي المتعلق بسلامة المدابغ ومنتجاتها (أنسامد).

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