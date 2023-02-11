ايطاليا : مجموعة عملات مميزة احتفالا بدار أزياء أرماني

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - طرحت وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية مجموعة من العملات المعدنية الجديدة للجمهورية الإيطالية لعام 2023، مخصصة لدار الأزياء والعلامة التجارية الإيطالية الشهيرة "جورجيو أرماني"، التي يتم الاحتفاء بها باعتبارها أيقونة تعكس التميز والتفرد الإيطالي في العالم.



من بين المستجدات المدرجة في كتالوج 2023 للعملات المعدنية، عملة ذهبية بقيمة 50 يورو، بالإضافة لعملات فضية من فئة 5 يورو تعكس التميز الإيطالي وتميز جورجيو أرماني. وتحمل العملات المعدنية شعار دار أزياء أرماني، وصورة لقصر أورسيني وبعض الرسومات التخطيطية للملابس.



تحتفل وزارة الاقتصاد والمالية كل عام، من خلال إصدار عملات مخصصة، بالأحداث الوطنية الرئيسية واحتفالات الذكرى السنوية لبعض الأحداث، والأسماء العظيمة وجماليات الفن والأدب وتميز الصناعة الإيطالية.



(أنسامد).



