جرامي:المصممون الايطاليون يسيطرون على السجادة الحمراء

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - كانت الموضة الإيطالية هي السائدة في حفل توزيع جوائز جرامي: من جوتشي إلى دولتشي أند جابانا وبرادا وفالنتينو وفيرساتشي وروبرتو كافالي حيث سيطرت العلامات التجارية تحمل شعار"صنع في إيطاليا" على السجادة الحمراء لأوسكار الموسيقى.



فقد ارتدت بيونسيه ملكة السجادة الحمراء ثلاث أزياء للمصممين بالمين وجوتشي وشياباريللي. وكانت برفقة زوجها جاي زي الذي عرض مجوهرات تيفاني.



وقد ظهرت ليزو، الحائزة على جائزة أفضل تسجيل لهذا العام على السجادة الحمراء مرتدية رداءًا برتقاليًا زهريًا من تصميم دولتشي اند جابانا، من مجموعة هوت كوتير 2022 وتألقت الشاعرة أماندا جورمان بأحد موديلات برادا، بينما ارتدت أوليفيا رودريجو فستانها من مياو مياو.



كما صممت دار العلامة التجارية جوتشي، الفستان الأزرق من الشيفون الذي ارتدته جينيفر لوبيز، أحد المقدمين، والفستان الذي ارتدته هاري ستايلز الذي تغير خلال المساء إلى بذلة مهرج تم إنشاؤها باستخدام بلورات شواروفسكي.



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وأخيراً، ارتدت تايلور سويفت على السجادة الحمراء فستاناً من تصميم روبرتو كافالي المصنوع حسب الطلب باللون الأزرق مع حذاء جوزيبي زانوتي وأقراط لورين شوارتز ماكسي مع الياقوت الأرجواني. (أنسامد).



