معرض عن الموضة الإيطالية في كوريا الجنوبية

(أنسامد) - فبراير 4 - روما - تستضيف مدينة سول، عاصمة كوريا الجنوبية، معرضا عن الموضة الإيطالية من تصميم ستيفانو دومينيلا، رئيس قسم الموضة والتصميم في اتحاد الصناعيين والشركات في لاتسيو، في الفترة من الأول من فبراير إلى 12 فبراير تحت رعاية وكالة التجارة الإيطالية والسفارة الإيطالية في سول واتحاد الصناعيين والشركات في لاتسيو.



يقدم المعرض مجموعة من الملابس والمواد التي لم تعرض من قبل، في رحلة إبداعية تنال إعجاب الزئرين. كما سيقدم المعرض إبداعات غير مسبوقة من أرشيفات مهمة ومجموعات معاصرة كتبت أهم الصفحات في تاريخ الموضة.



من بين المعروضات التي ستقدم في المعرض، السترة السوداء والبيضاء لجورجيو أرماني، مجموعة للمصمم والتر ألبيني، معطف ماكس مارا، فستان إميليو بوتشي بنقوشاته التي جعلته مشهورًا في جميع أنحاء العالم وفساتين ‫لانا تيرنر وكيم نوفاك. (أنسامد).



