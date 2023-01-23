فيراجني ترتدي ملابس من ديور وسكياباريلي في مهرجان سانريمو

(أنسامد) - يناير 23 - روما - كشفت المدونة وعارضة الأزياء الإيطالية كيارا فيراجني، عن الملابس التي سترتديها خلال مهرجان سان ريمو للأغنية الإيطالية، الذي سيقام في الفترة من 7 إلى 11 فبراير، حيث سترتدي ملابس من تصميم دار أزياء ديور ودار أزياء سكياباريلي.



كان المتابعون ينتظرون من فيراجني أن تكشف عن دور الأزياء مع أحجية عبر قصص انستغرام، حيث فتحت صندوقًا به لغز باللغتين الإيطالية والإنجليزية، قائلة : ماهي برأيكم الملابس التي سأرتديها في سان ريمو؟.



وقالت في مقطع فيديو: "أنا أقرأ إجاباتكم. يمكنني أن أؤكد أن إحدى المصممتين هي ماريا غراتسيا كيوري في ديور، مشيرة إلى أن العلامة التجارية الأخرى ستكون سكياباريلي مع ملابس من تصميم دانيال روزبيري خصيصا من أجل مهرجان سان ريمو.



وأضافت كيارا فيراجني : تربطني علاقة رائعة مع كلا المصممين ولا أطيق الانتظار لأريكم ما صنعناه معًا. سان ريمو نحن قادمون!.



(أنسامد).



