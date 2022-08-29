ارتفاع إيرادات دار أزياء زينيا في النصف الأول

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - قالت دار الأزياء الإيطالية زينيا المتخصصة في أزياء الرجال، إن الإيرادات سجلت نموا قويا بنسبة 20.8% خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ ما يقرب من 729 مليون يورو.



من ناحية أخرى، بلغت أرباح المجموعة 21 مليون يورو خلال النصف الأول من العام، لتسجل انخفاضا بلغت نسبته 35% متأثرة بسعر صرف اليورو والدولار.



وصرح غيلدو زينيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة زينيا : أنا فخور بالتقدم الذي تواصل مجموعة زينيا تحقيقه على الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، بالإضافة إلى الأزمة الصحية العالمية المستمرة.



وأضاف : لقد عوضت أسواق الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والإمارات العربية المتحدة التأثير الناجم عن فرض تدابير لمكافحة كورونا في الصين. (أنسامد).



