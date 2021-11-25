بينتون الإيطالية تطلق مجموعة أزياء محدودة موقعة من غالي

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - أطلقت مجموعة الأزياء الإيطالية "بينتون" "القطرة drop" الثانية من "يونايتد كولورز أوف غالي United Colors of Ghali"، وهي مجموعة محدودة من الأزياء، موقعة من الفنان الإيطالي من أصول تونسية، غالي، وتباع في عدد مخصص ومحدود من المحلات.



وتم تقديم المجموعة المحدودة، في شكل كابسول Capsule، التي وقعها الفنان غالي، في سبتمبر الماضي خلال أسبوع الموضة في ميلانو.



وجاء الإعلان عن التعاون بين المجموعة الإيطالية وغالي في ربيع 2021، بهدف خلق لقاء حول القيم المشتركة مثل الإبداع والتكامل.



ويأتي تقديم هذه المجموعة المحدودة الثانية، بعد عددا من الأنشطة على مدار 6 أشهر، منها حفلة كبيرة في ميلانو خلال أسبوع الموضة، وجولة تقديمية عبر الضواحي الإيطالية.



وتعني مجموعة "قطرة"ـ، بيع منتجات من الأزياء في إصدار محدود عبر عدد قليل من المتاجر المختارة، ويكون الدفع غالبا خلال فترة قصيرة وبشكل مسبق عبر شبكات التواصل الاجتماعي. بينما تعني مجموعة "كبسولة"، بأنها مجموعة أزياء محدودة الإصدار، تكون مرتبطة فيما بينها بموضوع محدد. (أنسامد).



