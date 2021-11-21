مجموعة LVMH : أكثر من 2000 وظيفة في إيطاليا

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - تستثمر مجموعة LVMH الفرنسية المتخصصة في عالم الأزياء في مجالات الحرف المتميزة ، بما في ذلك الإبداع والحرفية والمبيعات، وتعلن عن أكثر من 2000 وظيفة في إيطاليا في غضون 3 سنوات في هذه القطاعات.



كما تعتزم المجموعة إطلاق خطة عالمية لتوفير 8000 وظيفة جديدة في عام 2022 و30 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2024 في العالم، بعد توفير 6000 وظيفة على مستوى العالم في عام 2021.



صرحت بذلك شانتال جامبرل، مديرة الموارد البشرية بالمجموعة، خلال ندوة نظمتها LVMH للاحتفال بمشروع معهد الحرف المتميزة، الذي تأسس عام 2014 وينشط في إيطاليا منذ عام 2017. (أنسامد).



