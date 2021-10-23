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موضة - صيحات الموضة
العلامة التجارية للأزياء الإيطالية Intimissimi تفتتح متجرا
    (أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - علمت كوميرشال أوبزرفر أن متجر الأزياء الإيطالي كالزيدونيا Calzedonia سيفتتح متجرا لعلامته التجارية Intimissimi للملابس الداخلية في منطقة فلاتيرون.

    وقعت كالزيدونيا عقد إيجار لمدة 10 سنوات مقابل 5500 قدم مربع - 2500 قدم مربع في الطابق الأرضي و 3000 قدم مربع في الطابق السفلي - في 97 فيفث أفينيو ، وفقا لمصدر مطلع على الصفقة.

    كان الإيجار المطلوب 300 دولار للقدم المربع. (أنسامد).

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