العلامة التجارية للأزياء الإيطالية Intimissimi تفتتح متجرا

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - علمت كوميرشال أوبزرفر أن متجر الأزياء الإيطالي كالزيدونيا Calzedonia سيفتتح متجرا لعلامته التجارية Intimissimi للملابس الداخلية في منطقة فلاتيرون.



وقعت كالزيدونيا عقد إيجار لمدة 10 سنوات مقابل 5500 قدم مربع - 2500 قدم مربع في الطابق الأرضي و 3000 قدم مربع في الطابق السفلي - في 97 فيفث أفينيو ، وفقا لمصدر مطلع على الصفقة.



كان الإيجار المطلوب 300 دولار للقدم المربع. (أنسامد).



