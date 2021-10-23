العلامة التجارية للأزياء الإيطالية Intimissimi تفتتح متجرا

رئيس الوزراء دراجي يستقبل الرئيس الأمريكي بايدن في 29 أكتوبر
بايدن منتظر في روما لحضور قمة مجموعة العشرين ويلتقي أيضا البابا
الخارجية التركية: أنقرة تقف مع حكومة الدبيبة لإستقرار ليبيا
محمد بن راشد يزور جناحي ليتوانيا والسويد في "إكسبو 2020 دبي"
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
محكمة ايطالية تعلق محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ريجيني
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر