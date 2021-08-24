الفستان الاستوائي الطويل يتصدر الموضة خلال الصيف

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - الصيف الحالي، ومع شدة الحرارة، يحتاج إلى السفر والإجازات، وملابس جديدة ومبهجة ومشمسة وفعالة ضد الحرارة، هذا ما يوفره الفستان الصيفي الاستوائي.



ويتصدر هذا الفستان، المصنوع من الكتان، بألوانه الزاهية وأشكال تمتزج بالزهور، اتجاهات السوق في الصيف الحالي، بفضل خفته وكونه عملي خلال الإجازات.



وكشف موقع " Trendalytics" المختص في تحليلات البحث، أن متوسط عمليات البحث الأسبوعية عن هذا الفستان الاستوائي وصلت إلى 7،4 مليون عملية بحث، أي بزيادة بنسبة 59% عن العام الماضي.



هذا الفستان الذي يبلغ متوسط سعره بين 16 و20 يورو، يمتاز بكونه فعال جدا مع موجات الحرارة، بفضل أقمشته من الكتان. البحث عن الكتان أيضا شهدت زيادة بالمقارنة عن العام الماضي، بنسبة 66%.



إلى جانب هذا الفستان، يتزايد الإقبال على الأحذية و"شبشب" الكعب العالي، حيث بلغ متوسط عمليات البحث الإسبوعية عن أحذية الكعب العالي خلال هذا الصيف 4700 عملية بحث، أي زيادة بنسبة 102، عن العام الماضي. (أنسامد).



