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شركة إيطالية تقدم ملابس بتكنولوجيا جديدة لتبديد رطوبة الجسم
    (أنسامد) - أغسطس 9 - روما - تقدم دار الأزياء الإيطالية المختصة في الملابس الرياضية "مونتورا Montura"، وموطنها مدينة روفيريتو الإيطالية، مجموعة من الملابس بتكنولوجيا جديدة تعمل على تبديد رطوبة الجسم خلال ممارسة بعض الرياضات المرهقة.

    التكنولوجيا الجديدة تحمل اسم "كويك دراي فريم Quickdry frame"، وهو ابتكار قادر على نقل الرطوبة والعرق الذي ينتجه الجسم من خلال دائرة مائية مطبقة داخل الملابس، والتي تعمل كمرشح لتبديد الرطوبة، مما يضمن التجفيف السريع للنسيج.

    هذه التقنية الجديدة لا تحدث أي تغيير في خصائص مقاومة الماء، بل وتضمن التنظيم الحراري المستمر للجسم، لتوفير المناخ المثالي في كل الظروف، مهما كان نشاط الهواء، بحسب بيان لشركة مونتورا. (أنسامد).

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