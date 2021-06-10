إيطاليا : منصة الموضة Pitti Uomo تحتقل بنسختها المائة

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - تستأنف منصة الموضة Pitti Uomo عروضها في وجود الحضور - بعد تخطي نسختين - ليقام بهذا أول عرض للأزياء في إيطاليا مع بروتوكول أمان مفصل وإختصار للحدث عن المعتاد.



من 30 يونيو إلى 2 يوليو (ثلاثة أيام ، وليس أربعة كالمعتاد) ستقام النسخة المائة فيفورتيزا دا باسو Fortezza da Basso مع عدد أقل من العارضين وتقليص جدول الأحداث.



يشرح الرئيس التنفيذي رافائيل نابليون في مؤتمر عبر الإنترنت '' نتوقع وجود 315 علامة تجارية جاهزة بالفعل ومتوسط ;;6 / 7.000 مشتري ، ستكون أوروبا على القمة "، مشيرا أنه "مع الموافقة على جواز المرور الأخضر ، توجد بالفعل في بعض البلدان قواعد للحصول على فرصة للوصول ''.



وأضاف تم تأكيد بعض العارضين التاريخيين حتى الآن ، بما في ذلك Brunello Cucinelli و Stefano Ricci و شركةC.P. Faliero Sarti ، Herno ، Lotto ، Pal Zileri ، Paoloni ، Tombolini.



Pitti Uomo (بالإنجليزية ، "Pitti Men") ، هي إحدى أهم المنصات في العالم لملابس الرجال ومجموعات الإكسسوارات ، ولإطلاق مشاريع جديدة في الأزياء الرجالية. يقام مرتين سنويا في فلورنسا ، في فورتيزا دا باسو. (أنسامد).



