إيطاليا: بيتي إيماجيني تتعاون مع "أسوبلتيري" في مشروع جديد

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - تتعاون دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "بيتي إيماجيني Pitti Immagine" مع جمعية "أسوبلتيري Assopellettieri"، الممثلة للهيئات الحكومية والإدارة العامة، لإطلاق مشروع جديد في الإصدار المنتظر لمعرض "بيتي أومو Pitti Uomo" في سبتمبر المقبل.



ومن المقرر أن يقام معرض خاص داخل فورتزا دا باسو، مع نصب إعلامي خاص، سوف يعرض عليه فيديوهات دعائية للماركات المختلفة للموضة.



هذا المعرض، هو مشروع جديد لجمعية "أسوبلتيري"، التي اختارت أن تكرس نفسها من أجل إنشاء صالون "ميبل لاب" الذي سيعقد كل عام في ميلان، بداية من سبتمبر 2021.



إلى جانب صالون "ميبل لاب"، سوف يتم إنشاء منصة تكنولوجية لتعزيز الصالون والقيمة التجارية للمنتجات على مدار العام. (أنسامد).



