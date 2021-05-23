إيطاليا: مسابقة لتصميم حذاء نسائي مستوحى من "دانتي"

(أنسامد) - مايو 23 - روما - في منافسة دولية للمصميين الشباب، يتنافس شباب ومصممون في مجال الأحذية، على تقديم تصميما مميزا لحذاء نسائي مستوحى من كاتب "الكوميديا الإلهية"، دانتي أليجري.



فكرة المسابقة جاءت من المصمم سان ماورو باسكولي، ومصممين في جمعية "Sammauroindustria". وتحمل المسابقة اسم "الحذاء الإلهي"، في إشارة إلى العمل الشهير لدانتي "الكوميديا الإلهية".



وجاءت هذه المبادرة لتخليد الذكرى الـ 700 لوفاة دانتي، من خلال عمل إبداعي يتعلق بالموضة، وهو الحذاء، من أجل جائزة مقدرة بقيمة 3 ألاف يورو.



ومن أجل المشاركة في المسابقة، ينبغي تقديم رسومات وأبحاث أسلوبية ونماذج أولية وصور مجمعة حول موضوع "الحذاء الإلهي". المشاركة مجانية ومخصصة للشباب المولودين بعد 31 ديسمبر 1989، في حين أن آخر موعد لتقديم الأعمال هو 30 يونيه. (أنسامد).



