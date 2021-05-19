Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
موضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

موضة - صيحات الموضة
دار فالنتينو بدون فراء تماما منذ 2022
    (أنسامد) - مايو 19 - روما - اعلنت دار ازياء فالنتينو انها ستستغني عن الفراء اعتبارًا من عام 2022: أعلنت الدار عن قرار وداعًا للفراء ، في ملاحظة ، حيث توضح أيضًا أنه "تماشياً مع أهداف إعادة تحديد موقعها التنافسي" ، "ستركز طاقاتها على تسمية واحدة ".

    يخطط المشروع لإنهاء إنتاج وتسويق REDValentino في نهاية عام 2023 مع خريف وشتاء 2023/2024.

    يقول الرئيس التنفيذي جاكوبو فينتوريني -ان الدار تعني بالنسبة لنا الإبداع والتفرد والألفة العقلية الشاملة. يتماشى المفهوم الخالي من الفراء تمامًا مع قيم شركتنا.

    نحن نتقدم بسرعة في البحث عن مواد مختلفة و بهدف زيادة الاهتمام بالبيئة لمجموعات السنوات القادمة ". ستنتهي شركة Valentino Polar للفراء ، ومقرها ميلانو ، من إنتاجيتها في نهاية عام 2021.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    روما تحصل علي صفر في إختبار جمعية دعاة حماية البيئة الإيطالية " ليجامبيانتي "

    ألبوم الصور