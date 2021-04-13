"كيف تلبس نجمة؟"..مشروع تدريب على الأزياء في أكاديمية نابولي

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - يمكن لمحبي صناعة الأزياء من الطلاب في نابولي، الانضمام إلى المشروع الذي أطلقته أكاديمية الفنون الجميلة في نابولي، بالتعاون مع دار الأزياء اللندنية "كولشاجوف باربا"، بدءا من اليوم 13 أبريل.



المشروع الجديد الذي يحمل عنوان "Celebrity Styling" يهدف إلى حصول الطلاب على دورة تدريبية في تصميم الأزياء، لمدة 3 سنوات، وإكسابهم المهارات المهنية والاستراتيجية للعمل في مجال الموضة، كمصممين أزياء للمشاهير.



ويهدف المشروع إلى التوصل إلى تصميم أزياء للمذيعة في التليفزيون البريطاني أيج أودودو، التي كانت في السابق واجهة لأديدس ولأوريال.



وستبدأ الدورة اليوم بكلمة من مدير الأكاديمية، ريناتو لوري، ومنسق دورة التصميم، أنجيلو فاسالو.



الدورة أيضا من تنظيم ماريا أنجيلا سالفاتي، استاذة تصميم الموضة.



(أنسامد).



