إيطاليا: 54 مليون يورو حجم مبيعات "باترن" للأزياء في 2020

(أنسامد) - أبريل 1 - روما - اختتمت مجموعة "باترن" المختصة في التصميم والهندسة وانتاج الملابس لأهم العلامات التجارية العالمية للأزياء الفاخرة، عام 2020، بإجمالي إيرادات بلغت 53،9 مليون يورو، مقابل 55،6 مليون دولار في 2019.



ويظهر التوزيع الجغرافي للمبيعات زيادة كبيرة في إيرادات المجموعة من العملاء الإيطاليين، والتي وصلت لنسبة تتراوح بين 12% إلى 31،4%.



ورغم هذه الزيادة، إلا أن إيرادات المجموعة من العملاء الأجانب ظلت النسبة الأكبر من حجم أعمال الشركة، بمعدل 68،6%.



إلى جانب ذلك، بلغت أرباح الشركة قبل الفائدة والضرئب واستهلاك الدين، 5،4 مليون يورو، مقابل 5،9 مليون خلال عام 2019، بينما استقر الربح الصافي للمجموعة إلى 3 مليون يورو، مقابل 3،8 مليون خلال العام السابق. (أنسامد).



