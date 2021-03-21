غوتشي تفتح الأرشيف التاريخي لفيلم ريدلى سكوت

(أنسامد) - مارس 21 - روما - يتم تصوير فيلم House Of Gucci للمخرج ريدلى سكوت على قدم وساق في إقليم لومبارديا، في إيطاليا حاليًا. الفيلم من بطولة ليدى جاجا وآدم درايفر مع طاقم من النجوم يضم آل باتشينو وجاريد ليتو وجيريمي آيرونز.



تدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية لرجل الأعمال الإيطالى ماوريتسيو غوتشي. وعلى الرغم من رفض باتريسيا ريجيانى (التي حُكم عليها بالسجن 26 عامًا بتهمة قتل زوجها ماوريتسيو غوتشي)، و باتريسيا غوتشي ابنة باولو غوتشي وحفيدة مؤسس دار أزياء غوتشي فتح الأرشيف الخاص بدار الازياء الايطالية، فقد سمحت غوتشي بالدخول إلى الأرشيف التاريخي فيما يتعلق بخزانة الملابس والاكسسوارات.



(أنسامد).



