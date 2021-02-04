دار فالنتينو للازياء تحتفل بعيد الحب 14 فبراير

(أنسامد) - فبراير 4 - روما - في اطار الاحتفالات بعيد الحب في 14 قبراير سيستمر المشروع الرقمي chez maison valentino مفعلا بالاضافة الي افتتاح غرفة خاصة بعيد الحبوتوازيا مع هذه المناسبة سيتم تزيين واجهة قصر مينيانيلي برسوم متحركة كلها متعلقة بعيد العشاق من تصميم الفنانة الامريكية جوانا افيليز من نيويورك.



و سيقدم بيت الازياء بعض الاكسسوارات للبيع اونلاين مثل كولييه فالنتينو جارافاني يباع في علبة رومانسية بكميات محدودة بالاضافة الي بعض المنتجات التي تصلح للجنسين مثل شنطة فالنتينو جارافاني والاحذية الرياضية من نفس المجموعة. (أنسامد).



