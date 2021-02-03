أتش أند أم تطلق مجموعة جديدة مع لاعب أرسنال بيليرين

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - أعلنت مجموعة أتش أند أم H&M السويدية، إطلاق مجموعة جديدة للرجال، بالتعاون مع لاعب أرسنال الشهير، هيكتور بيليرين.



ويأتي هذا التعاون في الوقت الذي تسعى الشركة لتعزيز طابع الاستدامة والاعتماد على أوجه بارزة مشهورة بحماية البيئة مثل اللاعب الأسباني.



اللاعب الإسباني معروف أيضا بأنه نباتي، والذي يتوائم مع منتجات الشركة التي تعتمد على مواد مستدامة.



هذه المنتجات المستدامة حاضرة في كل مراحل عملية التصميم، بداية من اختيار الأقشمة، والألوان التي يتم اختيارها المتناسبة مع فصل الربيع.



ومن المقرر أن تتوفر الملابس على الانترنت على موقع المجموعة وفي بعض المتاجر، اعتبارا من 18 فبراير الجاري.



وعلق بيليرين على مشاركته في هذه المجموعة بالقول: "يمكن اعتبار الموضة شكلا من أشكال النشاط، ويمكن لملابسنا أن تنشر رسالة إيجابية، يسعدني التعاون مع H&M، لهذه المجموعة المصنوعة من مواد مستدامة ولتشجيع الآخرين على العمل من أجل مستقبل أفضل للأزياء، من أجل الكوكب".



ومن بين المواد المستخدمة، القطن العضوي ومنتجات منسوجات ونايلون وبوليستر معاد تدويرها، بينما تأتي ألياف الفسكوز من مصادر مستدامة. (أنسامد).



