شارلوت ت كاسيراغي وجها جديدا لشانيل

أنسامد - 23 ديسمبر/ كانون الأول - ستصبح شارلوت كاسيراغي، سفيرة جديدة ومتحدثة باسم الدار الفرنسية "شانيل"، اعتبارا من الأول من يناير المقبل، حيث ستقدم أبنة الأميرة كارولين، أميرة موناكو، حملة لمجموعة الربيع/الصيف 2021، لملابس الدار، من تصميم فيرجاني فيارد، وتصوير إينيز فان لامسويريدي وفيوده ماتادين.



كاسيراغي، أبنة رجل الأعمال الإيطالي الراحل، ستيفانو كاسيراغي، أحد الشخصيات التي ارتبطت بالدار على مدار أعوام طويلة، فهي شاركت في العديد من الفعاليات الخاصة بشانيل وترتدي بانتظام إصداراتها الجديدة.



ودرست كاسيراغي الفلسفة، وعرفت بعشقها للأدب والشعر والفن منذ صغرها، كما ترأس السفيرة الجديدة للدار، جمعية "اللقاءات الفلسفية في موناكو"، وهي مؤسسة تم انشائها عام 2015، وتهدف إلى الاحتفاء والترويج بالفلسفة من خلال فاعليات شهرية عن التفكير وتبادل الأفكار.



كما تُعرف شارلوت بعشقها للخيول، وشاركت في العديد من مسابقات قفز الحواجز، وترأس فاعلية دولية لقفز الحواجز في مونت كارلو.



