إيطاليا:80 تصميم في مزاد لصالح مؤسستي أيو ومونزيني

أنسامد - 4 ديسمبر / كانون الأول - يمكن لمحبي الموضة اقتناء قطعة من الموضة والتصميمات المميزة الموقعة للعلامات التجارية الكبيرة، المعروضة ضمن مزاد مخصص لعيد الميلاد الخيري، والذي ستذهب أرباحه إلى مؤسسات طبية.



المزاد المنظم على الانترنت في الفترة بين 3 إلى 18 ديسمبر، يأتي لصالح مؤسسة أيو سي سي أم، التي تدعم المعهد الأوروبي للأروام ومركز مونزينو لأمراض القلب.



ويتضمن المزاد عرض قطع ملابس لمجموعة برادا ومنتجات لكارتيل، وكذلك إصدارات من كرسي فلتري بذراعين، الذي يصممه جيتانو بيتشي، وكذلك كرسي مارليني وغيرها من التصميمات.



كما يضم المزاد أيضا مجوهرات وأعمال فنية مثل بيانكانيفي، لجولسا جولكيني، وكذلك القبلة لسيموني فوجاتزوتو، وكذلك اكسسوارات وملابس لكبار المصميين مثل تودز وإيرمانو سيرفينو وألبرتا فيريتي، وألكسندر ماكوين.



وبحسب المؤسستين المنظمتين ، فإن المشاركة في مزاد عيد الميلاد الخيري، ليست مجرد فرصة للبحث عن هدية هامة، ولكن فرصة للعمل والمشاركة بنشاط في تحسين المستقبل.



