شركة ايطالية تطلق خط انتاج الفلين الطبيعي

أنسامد - 29 نوفمبر / تشرين الثاني - أطلقت شركة Sace Components الإيطالية المتخصصة في تجارة وإنتاج منتجات الفلين خط انتاج CorkSkin لأقمشة الفلين الطبيعي لاستخدامه في قطاعات السلع الجلدية والأحذية والإكسسوارات.



وستقدم الشركة منتجات الفلين في إصدارات مختلفة، بعضها في أشكال جديدة، والبعض الآخر بنقوش بارزة، وأيضًا بألوان قوس قزح، أو في إصدار يجمع بين نسيج الفلين الطبيعي والألياف الدقيقة.



وصرحت جلوريا كابريوتي، مالكة ومديرة قسم البحث والتطوير في الشركة : نقدم أنفسنا كشركة رائدة في مجال الموضة، مع تجارب مستدامة، مضيفة : يعد هذا مثالا على كيفية مساهمة الابتكار في تجديد قطاع بأكمله، ودفعه لإعادة ابتكار نفسه وإيجاد حلول جديدة دائمًا، دون التضحية بجودة الأقمشة وتصميمها.



