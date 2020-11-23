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ايطاليا: ديور يطلق كروز 2021 في باري
    انسامد - 23 نوفمبر - تشرين الثاني - كريستيان ديور يختار مدينة بوليا مرة أخرى... اختارت دار الأزياء الفرنسية الشهيرة ترولي ألبيروبيلو ، في مقاطعة باري ، للإعلان عن أفكار هدايا لعيد الميلاد.

    الحملة جزء من حملة كريستيان ديو كروز 2021 ، من تصميم مصممة الأزياء ماريا غراتسيا كيوري في سالينتو ، وهي في الأصل من تريكاس ، والتي قدمت مجموعة ديور في ليتشي في يوليو الماضي. تم نشر مقطع فيديو حملة عيد الميلاد المستوحى من ترولي ألبيروبيلو على صفحة دار الازياء ديور علي انستجرام وأعيد إطلاقه من خلال صفحات الفيسبوك المخصصة للبلدة الايطالية.

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