مبادرة ابريتي مودا في المدن و المتاحف الايطالية

أنسامد - 21 أكتوبر/ تشرين الأول - تستضيف عشرات المدن والمتاحف حول إيطاليا مبادرة "أبريتي مودا"، الثقافية للاحتفاء بالموضة والإيطالية، برعاية من وزارة التراث الثقافي والأنشطة والسياحة.



من فريولي- فنيسيا- جيوليا، إلى ساردينيا ومتحف الموضة والفنون التطبيقية في جوريتسيا ومتحف ماراتي للمنسوجات والنحاس في سردينيا، مرورا بمعرض أنتيكو سيتفيتشو فيورنتينو إلى أرشيف الدولة في نابولي، 70 موقعا حول إيطاليا يستضيفون أعمال كبار دور أزياء الموضة، في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، يومي 24 و25 أكتوبر.



وتضم المبادرة أيضا ورشات عمل ومختبرات ومتاحف خاصة بالموضة وقطاع النسيج في إيطاليا، يتم تنظيمها في 13 منطقة إيطالية.



وأوضح وزير التراث الثقافي والأنشطة والسياحة، داريو فرانشيسكيني: "الموضة هي واحدة من عوامل الجذب السياحي العالي الجودة في بلادنا، كما أنها جزء مهم جدا من الفن والثقافة المعاصرين"، متابعا بالقول إن قرون من الجمال والمعرفة والحرفية دخلت في معدن الموضة الإيطالية، الأمر الذي يتطلب ضرورة الحفاظ على التراث الفني والمعماري.



وأشار فرانشيسكيني إلى أن وزارته قد أنشأت قسم للإبداع المعاصر، الذي يولي اهتماما بالموضة والتصميم، مشيرا إلى أن هذا القسم الجديد له أهمية كبيرة ويجذب المواهب من الشباب.



وتابع الوزير: "لهذا نحن ندعم مبادرة أبريتي موضا، التي ستزدهر مع الوقت".



وإلى جانب رعاية هذه المبادرة، فقد أنشأت الوزارة أيضا شركة رقمية تحت اسم "فن الموضة"، حيث سيتم تقديم مبادرة أبريتي موضا من خلالها.



ومن خلال كارت يمكن حجزه على الانترنت، يمكن محبي الموضة حجز زيارة لأحد المواقع التي تستضيف المبادرة، ومن ضمنها المواقع التاريخية أو المصانع التي تم تجديدها.



ومن جانبه، أوضحت أحدى المنظمات في المبادرة، تشينزيا ساسو، التابعة لدار فيندي، أن العديد من دور الأزياء ستفتح أبوابها أمام الجمهور ضمن هذه المبادرة، من بينها، دور فيندي ودولتشي اند جابانا.