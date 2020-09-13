معطف مضاد للفيروسات من سابرينا بيرستشينو

أنسامد - 13 سبتمبر/ أيلول - أطلقت المصممة والمهندسة المعمارية الايطالية سابرينا بيرستشينو التي بدأت خطواتها الأولى بالمشاركة في عروض التاروما لتميزها بمجموعاتها التي تجمع بين الحياكة والابتكار معطفا جديدا للجنسين مضاد للفيروسات مصمم ليكون من الملابس التي لا غنى عنها في عصر الوباء.



ويطلق علي المعطف اسم Hut، وهو معطف واق من المطر، حيث يسمح لك بفضل طريقة تصميمه بعزل نفسك تمامًا عن الجو المحيط بك.



وجاء المعطف الجديد نتيجة التعاون بين سابرينا بيرستشينو التي تمتلك أتيليه في روما يحمل نفس الاسم، وجوزيبي امارو الخبير في مجال السلامة.



تعني كلمة Hut في اللغة الإنجليزية مأوى أو كوخ. في الحقيقة Hut عبارة عن سترة بغطاء للرأس ومزودة بغطاء شفاف للوجه، مما يتيح التعرف على الوجه، ومن خلاله يتخلل الهواء بفضل فتحتين مجهزتين بفلتر.



يتكون المعطف من ثلاث طبقات: طبقة خارجية من قماش مقاوم للماء، وطبقة وسطى من القماش المرشح ضد العوامل الفيروسية وبطانة داخلية.



ويتوفر بعدة ألوان (أزرق ، أسود ، رمادي ، أحمر وأصفر).



