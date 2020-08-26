اللون الابيض يفرض نفسه على موضة الصيف للعام الحالي

أنسامد- 26 أغسطس/آب - يحتاج الصيف إلى الأبيض، ذلك اللون المحايد الذي يحتوي الضوء من جميع ألوان طيف الشمس، لذا ليس من قبيل المصادفة أن تعتمد ماركات الموضة على قماش باللون الأبيض في الأزياء التي تطرحها خلال الموسم الحالي، فاللون الأبيض يرتبط دائما بالصيف، ويحمي ضد الحرارة الشديدة.



هذه الأسباب جعلت ماركات الموضة تعطي اهتماما شديدا باللون الابيض خلال مجموعاتها التي تقدمها في الموسم الصيفي الحالي، من بينها ماركة فالنتينو التي تعرض مجموعة كاملة من 15 ثوبا من الأزياء الراقية وبيضاء بالكامل، بطول 4 أمتار، تم تقديمها في فيديو دعائي.



يحتل اللون الأبيض أيضا مساحة هامة في موضة موسم الشتاء، نظرا لملائمته لدرجات الحرارة المنخفضة، فلا عجب أن يميل سكان المناطق ذات الحرارة الباردة والجليدية أن يرتدون دائما ملابس باللون الأبيض.



أخيرا، يمكن أن يكون اللون الأبيض اختيارا أنيقا للغاية، كيف ننسى أزياء توتاك البيضاء الراقية في فيلم "Great Gatsby الأمريكي.



تعدى هذا اللون أزياء الفيلم ليصبح بارزا بوضوح على السجادات الحمراء جنبا إلى جنب مع الأسود الكلاسيكي في مختلف المهرجانات السينمائية، كما هو واضح في صور أخبار الموضة.



العديد من هذه الملابس البيضاء على السجادة الحمراء، تأتي ضمن عروض كاملة بالأبيض لماركات موضة مختلفة، بأساليب تتدرج بين السفاري الذي ارتدته لويزا سبانيولي والمظهر الرومانسي لإيرمانو شيرفينو، والأناقة الحضرية لسيمونيتا رافيزا، والسحر البدوي لإيترو.



