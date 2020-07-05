بولغاري تفتتح فندقا جديدا في روما

أنسامد - 5 يوليو / تموز - أعلنت العلامة التجارية الايطالية بولغاري Bvlgari إنشاء فندق جديد في رومـا في ساحة الإمبراطور أوغستو، من المقرر افتتاحه في عام 2022.



سيشغل الفندق الجديد لشركة بولغاري التي تضم مجموعتها ستة فنادق في ميلانو ولندن وبالي وبكين وشنغهاي ودبي، بالاضافة إلى فنادق اخرى من المقرر افتتاحها بين عامي 2021 و 2023 في باريس وموسكو وطوكيو، بناءً تملكه شركة إيديزيوني Edizione.



وتم بناء المبنى الذي سيضم الفندق بين عامي 1936 و1938، وهو من تصميم المهندس المعماري الإيطالي Vittorio Ballio Morpurgo. ويطل على متحف آرا باتشيس و ضريح أوغوسطس.



ستتولي شركة أنطونيو سيتريو باتريشيا فييل المعمارية الإيطالية تصميم الفندق الذي سيضم 114 غرفة، معظمها عبارة عن أجنحة، إلى جانب مطعم بإشراف الشيف نيكو روميتو، وبار بولغاري. كذلك تتوفر في الفندق مجموعة من المرافق الصحية الفاخرة وبركة سباحة مغلقة وصالة رياضية.



