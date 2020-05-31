المعهد الأوروبي للتصميم يطلق مبادرة لمساعدة الطلاب والاسر

أنسامد - 31 مايو / أيار - أعلن المعهد الأوروبي للتصميم عن خطة لصالح طلابه لضمان جودة مسارات الدراسة حتى عن بعد، منوها إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان إكمال جميع الطلاب لدوراتهم الخاصة دون تأخير، وكذلك دمج الأنشطة التي تتطلب الوصول إلى المختبرات، بالاضافة إلى تقديم مساعدة اقتصادية للعائلات المتضررة من الازمة الحالية.



وقد طور المعهد الأوروبي للتصميم نظامًا متكاملًا من الخدمات للسماح للخريجين بإنهاء مشاريعهم، والذي يتيح الاستعانة بنظام ريندار فيرم Render Farm لتقديم الجزء النهائي، الأمر الذي يتطلب قوة حوسبة غير متوفرة في أجهزة الحاسب المنزلية.



وتضاف خدمة ريندار فيرم إلى خدمة المختبرات الافتراضية للاتصال بأحد الأجهزة الموجودة في مختبرات المعهد باستخدام البرامج المتاحة دون الحاجة إلى تثبيت أي شيء على جهازك.



يضيف المعهد الأوروبي للتصميم إمكانية استعارة المواد والمعدات للتمكن من الوصول إلى خدمات المعالجة الخارجية، مثل دورة تصميم المجوهرات. ونظرا للاجراءات الصحية الحكومية، سيتم مناقشة هذه الرسائل عن بعد.



بالتعاون مع مجموعة Bpm المصرفية، يمكن الحصول على قرض بدون فائدة يمتد من ستة إلى عشرة أشهر، وسيتحمل المعهد الأوروبي للتصميم التكلفة المالية. تتوفر خصومات للطلاب على الرسوم الدراسية في حالة كانت الاسرة تعاني من صعوبات اقتصادية.



