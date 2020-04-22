تغير عالم الموضة بعد فيروس كورونا

انسامد - 22 ابريل - نيسان - اعلن مارشيلو تورتورا مدير المشاريع ، والخبير في تطوير العلامة التجارية والرئيس التنفيذي لشركة ميديازانعالم الموضة بعد فيروس كورونا سيكون مختلفا تماما عما قبله و انبيوت الازياء يجب ان تعي هذا الاختلاف و تتعامل معه بطريقة مناسبة والا ستخسر خسارات كبيرة.



و اضاف ان عالم الازياء ما بعد كورونا يجب ان يكون مرنا و ياخذ في الاعتبار ضرورة الحفاظ علي عنصر الامان ويعتمد علي قنوات الاتصال المتعددةعن طريق الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي .



و قال انه يجب ان يفهم المنادون باعادةالافتتاح و فك الحظر ان تلك ليست مسالة مهمة اذا ما كانت الشركات غير مهيأة لتغيير اسلوبها خاصة وان نهج شراء المنتجات سياخذ مسارات عاطفية و مزاجية مختلفة في الاتجاه المعاكس كليا لما هو سائد حاليا .



و اشار الي عدة نقاط يجب اتباعها للتأقلم مع الوضع الجديد و هي اولا:الاعتماد علي القفزة التكنولوجية و الاستفادةمن تطورها ..و ثانيا: الاهتمام بعنصر الامان داخل و خارج المؤسسة ..ثالثا: عمل مجموعات ازياءعملية يمكن ان تستمر لفترات طويلة ..رابعا : تصميم موديلات تتناسب مع النمط الجديد للمستهلكين و يمكن استخدامها لاكثر من مرة و في اماكن مختلفة..خامسا : اعتماد علي عنصر الوقت في تصميم الموديلات و التأني فيها و الكف عن فكرة الفاست فاشون مع ضرورة العمل علي تصميم موديلات تتسم بالراحة و الشعور بالرضا و تتكيف مع التغيرات الطارئة علي السوق حاليا .



