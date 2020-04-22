تغير عالم الموضة بعد فيروس كورونا

انسامد - 22 ابريل - نيسان - اعلن مارشيلو تورتورا مدير المشاريع ،
والخبير في تطوير العلامة التجارية والرئيس التنفيذي لشركة
ميديازانعالم الموضة بعد فيروس كورونا سيكون مختلفا تماما عما قبله
و انبيوت الازياء يجب ان تعي هذا الاختلاف و تتعامل معه بطريقة
مناسبة والا ستخسر خسارات كبيرة.
و اضاف ان عالم الازياء ما بعد كورونا يجب ان يكون مرنا و ياخذ في
الاعتبار ضرورة الحفاظ علي عنصر الامان ويعتمد علي قنوات الاتصال
المتعددةعن طريق الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي .
و قال انه يجب ان يفهم المنادون باعادةالافتتاح و فك الحظر ان تلك
ليست مسالة مهمة اذا ما كانت الشركات غير مهيأة لتغيير اسلوبها
خاصة وان نهج شراء المنتجات سياخذ مسارات عاطفية و مزاجية مختلفة
في الاتجاه المعاكس كليا لما هو سائد حاليا .
و اشار الي عدة نقاط يجب اتباعها للتأقلم مع الوضع الجديد و هي
اولا:الاعتماد علي القفزة التكنولوجية و الاستفادةمن تطورها ..و
ثانيا: الاهتمام بعنصر الامان داخل و خارج المؤسسة ..ثالثا: عمل
مجموعات ازياءعملية يمكن ان تستمر لفترات طويلة ..رابعا : تصميم
موديلات تتناسب مع النمط الجديد للمستهلكين و يمكن استخدامها لاكثر
من مرة و في اماكن مختلفة..خامسا : اعتماد علي عنصر الوقت في تصميم
الموديلات و التأني فيها و الكف عن فكرة الفاست فاشون مع ضرورة
العمل علي تصميم موديلات تتسم بالراحة و الشعور بالرضا و تتكيف مع
التغيرات الطارئة علي السوق حاليا .