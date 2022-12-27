مصمم سالفاتور فيراجومو الإيطالية يستوحي ازيائه من هوليوود

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - يقدم البريطاني ماكسيميليان ديفيس المدير الإبداعي لدار سالفاتور فيراجومو الإيطالية للأزياء الفاخرة مجموعته الثانية في خريف 2023 و المستوحاة من سحرهوليوود.



وسيعمل المصمم علي الحفاظ علي الخط الذي ميز تصميماته التي قدمها في مجموعته الاولي لربيع 2022 والتي أعاد فيها إحياء هوليوود بجاذبيّتها وعفويّتها وسحر غروب شمسها وشروقها.



واستوحي ديفيس مجموعة مقدمة خريف2023 من هوليود ايضا و لكن هذه المرة من قممها الجليدية خلف المنحدرات المشمسة الي الصحراء القاحلة ..كما تجمع المجموعة بين الدفء والإثارة والروح المكونة من الأضواء والظلال و تمزج المتناقضات في حرفية لا تشوبها شائبة .



وتظهر المجموعة بوضوح تاريخ هوليوود ، المتجذر في أسطورة فيراغامو ، في تأثير مباشرعلى المجموعة: أحذية رعاة البقر المصممة في عام 1923 .



وضعته هذه الابتكارات في مصاف أفضل 20 مصمماً و أهلته للتصفيات النهائية لجائزة ال في ام اتش.و من بين مؤيدي فنه نجد ريهانا و ديوا ليبا و اسبا روكي و هم من كبار نجوم عالم الغناء و الفن.



ولد ماكسيميليان ديفيس في مانشستر بالمملكة المتحدة ، عام 1995 ، من أب جامايكي وأم ترينيدادية ، هو في الواقع حامل لخلفية اجتماعية وثقافية متنوعة وقد تخرج من كلية لندن للأزياء في العاصمة البريطانية .



سالفاتور فيراغامو (5 يونيو 1898-7 أغسطس 1960) كان مصمم أحذية إيطاليًا ومؤسس متاجر التجزئة الراقية سالفاتور فيراغامو إس بي إيه وقد حاز مصمم الأحذية المبتكرعلى سمعة طيبة في ثلاثينيات القرن الماضي.



وتحولت ي مارس 2013 ، الي دار أزياء فيراغامو ، اسسها سالفاتور فيراغامو إس بي إيه ، مؤسسة فيراغامو في فلورنسا. تم تشكيل المؤسسة لتنمية مصممي الأزياء الشباب ، بناءً على أفكار سالفاتور فيراغامو.



(أنسامد).



