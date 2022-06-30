"جوتشي بات" مستلزمات للقطط والكلاب

(أنسامد) - يونيو 30 - روما - اطلقت دار أزياء جوتشي، مجموعة جديدة من "جوتشي بات" لمستلزمات القطط و الكلاب والتي قدمت مجموعة مختارة من العناصر المصممة التي تجمع بين المواد عالية الجودة والأفكار المتعلقة بـأسلوب الحياة.



وكانت "جوتشي بات" قد ظهرت للنور في سبتمبر 2021 وهي مستوحاة من wunderkammer ، أو خزانة الفضول، والتي تم وصفها كـ "مكان لجمع كل هؤلاء الأشياء التي، على الرغم من أنها جزء من الحياة اليومية، تنبعث منها هالة من السحر وتثير الدهشة".



ابتكرت المجموعة الأطواق والأحزمة المتميزة للأصدقاء ذوي الأرجل الأربعة، مصنوعة من الجلد، أو قماش جوتشي سوبريم، أو شريط ويب، أو Herbarium مع طباعة هندسية كاملة لعلامة الدار حرف G المزدوج المتشابك أو الأزرار.



كما عرضت الدار المقاود ذات الأطوال والعرض المختلفة وحوامل الأكياس وعلب البطاقات الهوائية بنفس المواد والأنماط.



إلى جانب ذلك، ابتكرت جوتشي أشياء تصميمية مثل الأرائك المصغرة المصممة حسب الطلب، والتي يمكن للحيوانات الأليفة أن تستريح عليها، وأوعية ذات مطبوعات مختلفة للمنزل، وأغطية أوعية خزفية قابلة للإزالة ومقابض تسهل نقلها، والحصائر متناسقة والحاملات المريحة من قماش GG Supreme. (أنسامد).



