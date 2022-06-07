دار أزياء دولتشي أند جابانا تدخل عالم الألعاب

(أنسامد) - يونيو 7 - روما - أعلنت دار الأزياء الفاخرة دولتشي أند جابانا عن دخولها عالم الألعاب الإلكترونية " جيمينج " لتوسيع دائرة الدعاية الخاصة بها من خلال تصميم مجموعة أزياء خاصة باللاعبين.



وقد بدأ هذا المشروع بالشراكة بين دار الأزياء و Mkers هي منظمة رياضات إلكترونية إيطالية تضم لاعبين في ألعاب مثل فيفا وستاركرافت.



وعمل المشروع علي إنشاء نوع من التؤامة بين بيوت الالعاب SKNUPS و هي منصة أزياء رقمية لتقديم محتوى ومجموعات أزياء رقمية مخصصة للعبة ومجموعة أخري مصممة للاعبين.



وتتصل "SKNUPS"ب "metaverse" وهي شبكة متكاملة من العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد مثل العالم الحقيقي، يمكن للمستخدمين تداول الأراضي والمباني والأصول الرقمية الأخرى في Metaverse واستكشاف المساحة باستخدام الأفاتار الخاص بكل مشترك.



وتستخدم دولتشي أند جابانا هذه المنصات للترويج لمنتجاتها الصالحة للجنسين وتتألف من القبعات والقمصان والبنطلونات والبلوزات التي تحمل شعار DG المتقاطع بالاضافة الي الكتابات الرقمية ومزيج من التأثيرات الألوان ذات الصباغات المتعادلة TIE-DYE. (أنسامد).



