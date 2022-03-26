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دار أزياء فالنتينو: حملة دعائية نصية لدعم الثقافة
    (أنسامد) - مارس 26 - روما - تلاقت دار فالنتينو للأزياء مع عالم الأدب بهدف الترويج لعالم الفن والثقافة بحملة جديدة بإسم" فالنتينو الروايات-2" والتي تعيد التفكير في الطريقة التي تتواصل بها الموضة من خلال جعل فلانتيو رائدًا في الحملات النصية فقط .

    وفي شوارع نيويورك ، كشفت الدار النقاب عن #ValentinoNarratives ، والتي تعرض قصص حب من أصوات مشهود لها في الأدب من خلال ملصقات تغطي كافة حوائط المدينة.

    وبهذه المناسبة قام المدير الإبداعي بيير باولو بيسولي بدعوة كبار الكتاب والصحفيين لتغطية الفصل الثاني من "فالنتينو الروايات " وهكذا عادت دار فالنتينو بحملتها الإعلانية النصية فقط ، وهذه المرة طلبت من 17 مؤلفًا أفكارهم عن الحب.

    وستواصل دار فالنتينو دعم المكتبات المستقلة المختارة وستجدد التعاون مع نادي كتاب بيليتريست، الذي أسسته إيما روبرتس وكارا برييس في عام 2017، للترويج للأحداث الثقافية ودعوة المجتمع للمشاركة في حوار مفتوح. (أنسامد).

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