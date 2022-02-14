فيرساتشي تطلق مجموعتها الجديدة " اطفال المنتجعات"

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - اطلقت دار الازياء الايطالية الشهيرة فيرساتشي، المجموعة الجديدة التي اطلقت عليها اسم " اطفال المنتجعات" 2022 و التي تعيد انتاج المطبوعات المميزة للعلامة التجارية الشهيرة و تنقلها الي عالم الصغار بحيويته الكبيرة.



ويعرض فيديو الحملة مجموعة من الاطفال يكتشفون و يقدمون ملابس و اكسسوارات فيرساتشي بشكل مبهج وغامض في ان واحد.



تم تصوير الأطفال بجانب قصاصات من الكارتون حيث يستمتعون بالتظاهر كأبطال خارقين ويلعبون بالسيارات بالاضافة الي استخدام الوجه الشهير للدار ميدوسا علي موديلات ميني مي.



كما تتميز المجموعة بالالوان الزاهية والزخارف النباتية النابضة بالحياة مع فراشات متطايرة ، والتي تمنح العرض حيوية وجمال.



(أنسامد).



